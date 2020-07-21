2020-07-21T08:55:03+03:00
Общество

Прогноз погоды на 21 июля 2020 года для Мурманска и области: жара сохраняется

В Мурманской области царит лето
Мария ПАШЕНКОВА
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Северяне радуют жаркому лету.Северяне радуют жаркому лету.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сейчас северяне могут сделать редкую для себя вещь: выйти из дома без куртки. А все потому, что в Мурманской области прекрасный июль и лето в самом разгаре.

21 июля отличная погода продолжит нас радовать.

- Ожидается переменная облачность. Без осадков, на западе области кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23+28°, - рассказали о планах небесной канцелярии на вторник в гидрометцентре региона.

Как сообщает паблик в “ВКонтакте” “Погода в Мурманске”, рекорд жары для 21 июля был установлен в 1970 году, когда столбик термометра поднялся до отметки в 31,4 градуса. А вот холоднее всего было в 1930 году: всего 2,9 градуса выше нуля.

Однако не все, что северянам хорошо, полезно для природы. Напомним: на прошлой неделе в Мурманской области пришлось тушить 8 лесных пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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