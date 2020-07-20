2020-07-20T12:13:55+03:00
Общество

В Ревде подростки получили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Работодатель не стал им перечислить деньги за 10 дней
Елена МОЛОДЦОВА
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Подростки работали честно, а зарплату пришлось получать через прокуратуру.Подростки работали честно, а зарплату пришлось получать через прокуратуру.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году из-за эпидемии коронавируса летний отдых детей оказался под угрозой – поездки в лагеря за пределами севера пока не разрешили. Поэтому ребят постарше решено было трудоустроить, чтобы они могли, как говорится, совместить приятное с полезным. Но в реализации этой прекрасной идеи наметились уже первые препятствия.

- 6 июля на временную работу в управляющую компанию ООО «ЖКС Ревда» было трудоустроено 10 несовершеннолетних. Согласно заключенному с ними трудовому договору, заработная плата должна выплачиваться 15 и 30 числа, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Однако ни 15, ни 16 июля юные работники не получили обещанных денег. Первую в их жизни зарплату ребятам перечислили только после мер прокурорского реагирования. Представление надзорного ведомства напомнило директору ООО «ЖКС Ревда» о его обязанностях. Остается надеяться, что 30 июля подростки получат обещанные за работу деньги без задержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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