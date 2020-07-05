2020-07-05T13:19:27+03:00
Общество

Мурманские школьники получают 25 тысяч рублей за уборку улиц

Ребят оформляют на работу на один месяц, чтобы за лето как можно больше подростков могли подзаработать
Наталья ЛОБАНОВА
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Ребята смогут хорошо подзаработать летом. Фото: администрация МурманскаРебята смогут хорошо подзаработать летом. Фото: администрация Мурманска
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Этим летом коронавирус путешествовать куда и как хочется не дает, зато это отличная возможность для школьников провести каникулы с пользой, устроившись на работу. Так, с 5 июня мурманские подростки от 14 до 18 лет могут убираться на улочках и заниматься благоустройством города. Платить за это будут приличную сумму.

– График работы гибкий, он зависит от возраста ребят, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Зарплата составит около 25 тысяч рублей на руки, плюс предусмотрен бонус в 2 тысячи рублей от Центра занятости за полностью отработанный месяц.

Среднее количество школьников, временно трудоустроенных в "Управлении дорожного хозяйства" - 15 человек. Ребята оформляются сроком на один месяц, чтобы за лето как можно больше подростков получили возможность заработать на карманные расходы.

Если заниматься уборкой дорог не хочется, можно попробовать себя в другом деле - помогать в образовательных учреждениях, поработать в библиотеке или заняться уходом за пожилыми людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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