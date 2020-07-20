2020-07-20T10:48:51+03:00
Происшествия

В Мурманской области подводный пловец получил пулю в спину

Инцедент случился на реке Колвица
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина получил пуля в спину от неизвестного стрелка. Фото: vk.com/podvoh51Мужчина получил пуля в спину от неизвестного стрелка. Фото: vk.com/podvoh51
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Странный инцедент случился с жителем Мурманской области. Он хотел отдохнуть на природе, а получилось, что пришлось ехать в больницу.

Мужчина приехал на реку Колвица, чтобы понырять.

- Зашел по пояс в воду, от водопада вниз по течению 200 метров, нагнулся и стал надевать ласту. Удар в спину, сразу не понял, что произошло, думал, камень скатился с песчаного обрыва. Стреляли с 20-30 метров и сразу скрылись в лесной чаще. Я быстро одел другую ласту и справился вниз по реке. Позже обратился в медучреждение, - написал пострадавший в группе "ПОДВОДНАЯ ОХОТА МУРМАНСК 51RUS" в "ВКонтакте".

Как сообщила "Комсомолькой правде" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова, по данному инцеденту в полицию поступило заявление, сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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