Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 20 июля 2020 года составило 51 человек

20 Июль 2020 2020-07-20T08:19:53+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 20 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

И опять новый день принес плохие новости по коронавирусу в Мурманской области. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, жертвами новой инфекции в Заполярье стал 51 человек. 19 северян подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

19 июля оперативный штаб при региональном правительстве сообщал, что умерших от COVID-19 - 49. Чаще всего умирают жители Мурманской области старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.

По данным штаба, всего в Заполярье инфекцией заболели 8272 человека, 4387 уже вылечились, 3836 находятся на лечении. Лидер по числу зараженных - областной центр (3933 человека). Следом идут Североморск (506 человек), Мончегорск (358 человек), Кольский район (317 человек), Апатиты (227 человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: правила прибывания в регион из-за границы. А экипажам судов разрешили самоизоляцию дома (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 19 июля 2020 года: в Мурманской области начинают работать детские лагеря. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 19 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU