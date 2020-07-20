2020-07-20T08:19:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 20 июля 2020 года составило 51 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 20 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Число жертв коронавируса в Мурманской области выросло до 51 человека.Число жертв коронавируса в Мурманской области выросло до 51 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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И опять новый день принес плохие новости по коронавирусу в Мурманской области. Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, жертвами новой инфекции в Заполярье стал 51 человек. 19 северян подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

19 июля оперативный штаб при региональном правительстве сообщал, что умерших от COVID-19 - 49. Чаще всего умирают жители Мурманской области старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.

По данным штаба, всего в Заполярье инфекцией заболели 8272 человека, 4387 уже вылечились, 3836 находятся на лечении. Лидер по числу зараженных - областной центр (3933 человека). Следом идут Североморск (506 человек), Мончегорск (358 человек), Кольский район (317 человек), Апатиты (227 человек).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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