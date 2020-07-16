Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: почему в регионе не тестируют на иммунитет к коронавирусу

16 Июль 2020 2020-07-16T18:29:12+03:00

В Мурманской области не началось тестирование на иммунитет к коронавирусу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Еще в мае этого года в Роспотребнадзоре Мурманской области рассказали, что в ближайшее время начнется тестирование северян на иммунитет к коронавирусу. Время шло, в Москве уже провели такое исследование и рассказали его первые результаты. А у нас?

- Исследование на антитела к коронавирусу проводится по методике ИФА-тестирования и только после прохождения пика. Сейчас у нас идет пик, поэтому надо дождаться его окончания, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Это значит, что в ближайшие две недели, а то и больше, на иммунитет к COVID-19 жителей Заполярья проверять не будут.

В конце июня – начале июля в Мурманской области зафиксировали максимальный с начала пандемии в регионе уровень инфицирования – 1,5 (сколько человек заражает 1 больной). Сейчас показатель остается высоким но снизился до 1,1. При этом в Мурманской области вышли на плато.

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