ДТП в Мурманске: на перекрестке Челюскинцев-Володарского сбили 69-летнюю женщину
В обстоятельствах ДТП в Октябрьском округе Мурманска разбираются госавтоинспекторы. В 14.50 15 июля на перекрестке улиц Челюкинцев и Володарского сбили пожилую женщину.
- Водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не предоставила преимущества в движении пешеходу - женщине 69 лет, переходившему по регулируемому пешеходном переходу, и допустила на нее наезд. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение города Мурманска. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В последнее время в Мурманской области участились случаи ДТП с пешеходами, велосипедистами и мотоциклистам. Способствует этому и яркое солнце, которое слепит водителей, и беспечность тех, кто переходит дорогу, не глядя, и другие факторы.
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