2020-07-15T17:22:10+03:00
Происшествия

ДТП в Мурманске: на перекрестке Челюскинцев-Володарского сбили 69-летнюю женщину

На женщину наехало Mitsubishi
Мария ПАШЕНКОВА
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ДТП произошло в центре Мурманска.ДТП произошло в центре Мурманска.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В обстоятельствах ДТП в Октябрьском округе Мурманска разбираются госавтоинспекторы. В 14.50 15 июля на перекрестке улиц Челюкинцев и Володарского сбили пожилую женщину.

- Водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не предоставила преимущества в движении пешеходу - женщине 69 лет, переходившему по регулируемому пешеходном переходу, и допустила на нее наезд. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение города Мурманска. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В последнее время в Мурманской области участились случаи ДТП с пешеходами, велосипедистами и мотоциклистам. Способствует этому и яркое солнце, которое слепит водителей, и беспечность тех, кто переходит дорогу, не глядя, и другие факторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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