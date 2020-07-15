ДТП в Кандалакше: водитель Toyota Camry сбил на "зебре" 15-летнюю девушку
В Кандалакше случилось ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Юная северянка с велосипедом переходила дорогу по "зебре", однако попала под колеса машины. Водитель не успел затормозить вовремя.
- 15 июля в 13.47 в районе дома №2 на улице Путейская в Кандалакше водитель Toyota Camrу, двигаясь со стороны улицы Путепроводной наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летнюю девушку с телесными повреждениями госпитализировали в городское медицинское учреждение, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
Напомним: стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода. Водитель "ВАЗа" не уступил мужчине дорогу, что закончилось плачевно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка. Как оказалось, водитель был отцом погибшей девочки (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU