ДТП в Кандалакше: водитель Toyota Camry сбил на "зебре" 15-летнюю девушку

15 Июль 2020 2020-07-15T16:36:35+03:00

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В Кандалакше случилось ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Юная северянка с велосипедом переходила дорогу по "зебре", однако попала под колеса машины. Водитель не успел затормозить вовремя.

- 15 июля в 13.47 в районе дома №2 на улице Путейская в Кандалакше водитель Toyota Camrу, двигаясь со стороны улицы Путепроводной наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 15-летнюю девушку с телесными повреждениями госпитализировали в городское медицинское учреждение, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Напомним: стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода. Водитель "ВАЗа" не уступил мужчине дорогу, что закончилось плачевно.

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ИСТОЧНИК KP.RU