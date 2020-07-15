В Заозерске бьют тревогу из-за разлива нефтепродуктов

15 Июль 2020 2020-07-15T14:22:03+03:00

Общественники обратились в природоохранную прокуратуру и к губернатору Мурманской области

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Настоящей экологической катастрофой грозит бездействие властей в ЗАТО Заозерск. Дело в том, что старые подземные железобетонные резервуары с нефтепродуктами объемом по 1 тысячи кубических метров каждый явно перестали выполнять свою функцию, и опасные вещества попали в почву.

- Железные двери, открывающие доступ к их содержимому, когда-то заварили, но со временем защита проржавела и утратила надежность. Жители начали бить тревогу, но желающих взять ответственность за опасный участок, как и собственника объекта, не нашлось. Почву, покрытую нефтешламами, засыпали песком, а ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем, - рассказывают общественники.

О грозящей Заозерску катастрофе уже сообщили в природоохранную прокуратуру и губернатору Мурманской области Андрею Чибису, а также в министерство природных ресурсов и экологии региона.

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