В мурманской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары

15 Июль 2020 2020-07-15T12:06:56+03:00

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Tele2 зафиксировала повышенный спрос на смартфоны в рознице Мурманской области после ослабления режима ограничений. Количество проданных устройств во втором квартале увеличилось в 1,6 раз год к году. Популярными смартфонами среди северян в этот период стали модели китайских и корейских производителей. Лидером продаж остался бренд Xiaomi.

Рынок смартфонов в Мурманской области во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 15 000 рублей. Средняя стоимость устройств составила 9 200 рублей, что на 26% больше, чем годом ранее.

Двумя самыми востребованными производителями смартфонов среди посетителей салонов Tele2 стали Xiaomi и Samsung. С апреля по июнь на их долю в общем объеме продаж пришлось 38%. За отчетный период продажи Xiaomi выросли в 5 раз, а Samsung – в 1,5 раза. Хорошую динамику в продажах показали другие китайские бренды: Honor вырос почти в 3 раза, а Huawei – в 1,1 раз, заняв долю в общих продажах в 15% и 10% соответственно.

Самым популярным смартфоном стал Samsung Galaxy A10, его доля в штуках составила 5%. На обладателя второго места – Honor 7A – приходится 4% продаж устройств в штуках. Замыкает тройку лидеров Xiaomi Redmi 8A также с долей в 4%.

Ускоренная цифровизация повседневной жизни в период самоизоляции придала новый импульс развитию рынка «умных» устройств. Так, посетители салонов Tele2 в Мурманской области проявили повышенный интерес к smart-аксессуарам. Продажи «умных» часов и фитнес-браслетов в розничной сети оператора во втором квартале выросли в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU