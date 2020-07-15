Реконструкцию улицы Самойловой в Мурманске отложили

15 Июль 2020 2020-07-15T11:12:38+03:00

Его, как и преображение площади Пять Углов, пересмотрят с учетом пожелания северян

Изменить размер текста: A A

В начале июня Центр городского развития Мурманской области представил проект благоустройства улицы Самойловой в Мурманске.

Напомним: этой зимой и весной здесь провели несколько ярмарок, и опыт показался правительству региона успешным. Поэтому пошел разговор о том, что улицу можно сделать пешеходной и приспособить ее для разных мероприятий. Среди северян провели опрос, а потом представили проект реконструкции.

- Исторический центр является ядром города, где сосредоточена общественная жизнь, и дворы должны удовлетворять не только потребностям жильцов, но и гостей, посещающих центр. При таком благоустройстве дворы становятся своеобразными мини общественными пространствами. При благоустройстве нельзя забывать и про ремонт самих домов, большинство из которых являются объектами культурного наследия. Так в этом году будет произведен капитальный ремонт фасадов 52 многоквартирных домов, - сообщили в Центре городского развития.

Но планы по преображению отложили.

- Реконструкция улицы Самойловой и площади Пять Углов в этом году не состоится. Мы обсудили вопрос с правительством Мурманской области и рады, что там услышали нашу позицию, что проекты надо доработать, - рассказал глава Мурманска Андрей Сысоев.

У мэрии областного центра действительно другой взгляд на обновление центра города. В частности, ранее министр градостроительства и территориального развития Ольга Вовк сообщала, что подземный паркинг на Пяти Углах строить не будут. Но в администрации Мурманска уверены, что вопрос с парковкой стоит остро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Мурманских городских парках и скверах" прошли обыски. Работа правоохранительных органов связана с уголовным дело по реконструкции сквера у памятника Кирову [видео] (Подробности)

На реконструкцию дороги в Териберку дополнительно выделили 250 миллионов рублей. В правительстве России удовлетворили просьбу губернатора Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU