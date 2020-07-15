Реконструкцию улицы Самойловой в Мурманске отложили
В начале июня Центр городского развития Мурманской области представил проект благоустройства улицы Самойловой в Мурманске.
Напомним: этой зимой и весной здесь провели несколько ярмарок, и опыт показался правительству региона успешным. Поэтому пошел разговор о том, что улицу можно сделать пешеходной и приспособить ее для разных мероприятий. Среди северян провели опрос, а потом представили проект реконструкции.
- Исторический центр является ядром города, где сосредоточена общественная жизнь, и дворы должны удовлетворять не только потребностям жильцов, но и гостей, посещающих центр. При таком благоустройстве дворы становятся своеобразными мини общественными пространствами. При благоустройстве нельзя забывать и про ремонт самих домов, большинство из которых являются объектами культурного наследия. Так в этом году будет произведен капитальный ремонт фасадов 52 многоквартирных домов, - сообщили в Центре городского развития.
Но планы по преображению отложили.
- Реконструкция улицы Самойловой и площади Пять Углов в этом году не состоится. Мы обсудили вопрос с правительством Мурманской области и рады, что там услышали нашу позицию, что проекты надо доработать, - рассказал глава Мурманска Андрей Сысоев.
У мэрии областного центра действительно другой взгляд на обновление центра города. В частности, ранее министр градостроительства и территориального развития Ольга Вовк сообщала, что подземный паркинг на Пяти Углах строить не будут. Но в администрации Мурманска уверены, что вопрос с парковкой стоит остро.
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