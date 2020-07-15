2020-07-15T09:08:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Обращение губернатора Мурманской области по сложившейся ситуации со здравоохранением в регионе

Андрей Чибис рассказал, как будут работать по жалобам населения [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис поручил разобраться с проблемами в здравоохранении региона. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис поручил разобраться с проблемами в здравоохранении региона. Фото: правительство Мурманской области
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Пандемия коронавируса усугубила проблемы, которые были в здравоохранении Мурманской области. Нехватка врачей, которая и до этого плохо сказывалась на ситуации, а сейчас становится критичной. "Скорая помощь" не справляется с увеличившимся количеством звонков, ожидание, когда к тебе приедет бригада, исчисляется часами.

Губернатор Андрей Чибис не мог не обратить внимание на сложившуюся ситуацию. И поручил разобраться.

- Контрольное управление начало проверку по всем комментариям, об оказании медицинской помощи, в моих социальных сетях. С каждой проблемой мы разберемся в индивидуальном порядке.«Коронавирус. Мурманский оперативный штаб» будет публиковать информацию по этим обращениям. Министр здравоохранения Дмитрий Панычев теперь обязан ежедневно отчитываться в соцсетях оперштаба о проделанной работе, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: в регионе заработала Whatsapp-приемная.

Обращение Андрея Чибиса по ситуации со здравоохранением.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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