Обращение губернатора Мурманской области по сложившейся ситуации со здравоохранением в регионе
Пандемия коронавируса усугубила проблемы, которые были в здравоохранении Мурманской области. Нехватка врачей, которая и до этого плохо сказывалась на ситуации, а сейчас становится критичной. "Скорая помощь" не справляется с увеличившимся количеством звонков, ожидание, когда к тебе приедет бригада, исчисляется часами.
Губернатор Андрей Чибис не мог не обратить внимание на сложившуюся ситуацию. И поручил разобраться.
- Контрольное управление начало проверку по всем комментариям, об оказании медицинской помощи, в моих социальных сетях. С каждой проблемой мы разберемся в индивидуальном порядке.«Коронавирус. Мурманский оперативный штаб» будет публиковать информацию по этим обращениям. Министр здравоохранения Дмитрий Панычев теперь обязан ежедневно отчитываться в соцсетях оперштаба о проделанной работе, - сообщил Андрей Чибис.
Напомним: в регионе заработала Whatsapp-приемная.
Обращение Андрея Чибиса по ситуации со здравоохранением.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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