Главу Полярных Зорь отправили на изоляцию из-за коронавируса
Коронавирус не щадит никого. Коварной болезни не важна ни должность, ни количество денег на счету, ни наличие близких людей. Добрался он и до чиновников. Напомним: 8 июля в больницу с подтвержденным COVID-19 попал глава администрации Мурманска Евгений Никора. А теперь тревожные новости пришли из Полярных Зорь.
- В связи с угрозой возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции постановляю Пухову Максиму Олеговичу находиться в режиме изоляции до 21 июля 2020 года под непрерывным медицинским наблюдением с проведением лабораторной диагностики, - гласит постановление и.о. главного санитарного врача Полярных Зорь.
Однако повода для паники пока нет.
- Чувствую себя хорошо. На изоляцию меня отправили, как контактного, - сообщил «КП» глава Полярных Зорь Максим Пухов.
Ближайшую неделю Максиму Олеговичу придется работать удаленно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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