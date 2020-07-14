2020-07-14T16:22:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Главу Полярных Зорь отправили на изоляцию из-за коронавируса

Максим Пухов оказался в списке контактных лиц больного коронавирусом
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Максим Пухов оказался на изоляции. Фото: Из личного архива Максима ПуховаМаксим Пухов оказался на изоляции. Фото: Из личного архива Максима Пухова
Изменить размер текста:

Коронавирус не щадит никого. Коварной болезни не важна ни должность, ни количество денег на счету, ни наличие близких людей. Добрался он и до чиновников. Напомним: 8 июля в больницу с подтвержденным COVID-19 попал глава администрации Мурманска Евгений Никора. А теперь тревожные новости пришли из Полярных Зорь.

- В связи с угрозой возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции постановляю Пухову Максиму Олеговичу находиться в режиме изоляции до 21 июля 2020 года под непрерывным медицинским наблюдением с проведением лабораторной диагностики, - гласит постановление и.о. главного санитарного врача Полярных Зорь.

Однако повода для паники пока нет.

- Чувствую себя хорошо. На изоляцию меня отправили, как контактного, - сообщил «КП» глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Ближайшую неделю Максиму Олеговичу придется работать удаленно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работаем за идею»: водитель скорой помощи рассказал о ситуации с экстренной помощью в Мурманске. Александр Казак уверен, что отток людей можно остановить лишь достойной заработной платой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приднестровский республиканский банк выпустил монеты с городом-героем Мурманском
В Оленегорске осужденные и сотрудники исправцентра помогли погорельцам
В Мурманске идет сбор пластиковых крышечек для помощи больным детям
Одинокую 95-летнюю пенсионерку из Нивского обокрала гадалка из Вологды
Плитку на бульваре в Полярных Зорях переложат
В "Мурманских городских парках и скверах" прошли обыски
Главу Полярных Зорь отправили на изоляцию из-за коронавируса
Как будет работать травмпункт в Мурманске в июле
Судебные приставы Мурманской области арестовали за долги 83 машины
Погода в Мурманске 15 июля 2020 года: в Мурманской области потеплеет до +23 градусов
В соцсетях Мурманской области появилось видео, как тюлень обнимается с дайвером
Подробности происшествия с курившей пассажиркой самолета Мурманск-Москва
В Мурманске за театром Северного флота обнаружили опасный снаряд
Завершены поиски 15-летнего подростка из Никеля в красной "олимпийке"
В Мурманской области уровень безработицы ниже, чем в других регионах Северо-Запада
Стали известны подробности ДТП в Карелии, где житель Мурманской области задавил ребенка
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 июля 2020 года составило 35 человек
Когда в Мурманске откроется роддом №1
Житель Мурманска вместе с сожительницей избили полицейского, когда жарили шашлык на детской площадке
В Мурманске законсервируют котлован, который дети используют как бассейн
Завершены поиски 39-летнего Андрей Тамонина, который пропал на станции Выходной
Стали известны подробности ДТП в Мурманске на Шабалина, где сбили пешехода