2020-07-14T15:39:26+03:00
Общество

Как будет работать травмпункт в Мурманске в июле

Режим работы травмпункта временно изменится
Наталья ЛОБАНОВА
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Ночью северянам придется обращаться в другое медучреждение.Ночью северянам придется обращаться в другое медучреждение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Травмпункт мурманской городской поликлиники №1 в июле меняет график работы - с ушибами, переломами, вывихами и другими неприятностями северянам придется обращаться в другое медицинское учреждение. По крайней мере, ночью.

- Временные изменения в работе травмпункта, который находится по адресу: улица Шмидта, 41/9. Часы работы с 6 июля по 31 июля с 09.00 до 22.00. С 22.00 обращаться за помощью нужно в мурманский областной клинический многопрофильный центр "Севрыба", который расположен на улице Ломоносова, дом №18, - сообщили на официальном сайте мурманской городской поликлиники №1.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о приостановке планового приема в поликлиниках: "Медработники тоже люди, им надо отдохнуть". На такую меру пошли, чтобы мобилизовать работу скорой помощи и патронажных бригад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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