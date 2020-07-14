2020-07-14T12:47:10+03:00
Происшествия

В Мурманске за театром Северного флота обнаружили опасный снаряд

На место происшествия направилась группа разминирования Росгвардии
Наталья ЛОБАНОВА
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Находку сделали на улице Шевченко.Находку сделали на улице Шевченко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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И снова в Мурманске делают опасные находки. Напомним, на днях в областном центре в районе автобазы нашли мину времен Великой Отечественной войны, а в июне северяне случайно обнаружили 127 противовоздушных немецких снарядов в Долине Славы.

Подобный "клад" откопали и сейчас, у дома №10 на улице Шевченко. Рядом находятся театр Северного флота и Нахимовское училище. К счастью, найденный боеприпас оказался не опасен.

- Из УМВД России по Мурманской области оперативному дежурному заполярной Росгвардии поступила информация, что в палисаднике у дома №10 на улице Шевченко обнаружен, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны. Для идентификации и обеспечения безопасности на место была направлена группа разминирования ОМОН "Медведь". Находку обследовали, и взрывотехники сделали вывод, что опасности она не представляет, - сообщил пресс-секретарь Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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