2020-06-16T09:28:50+03:00
Происшествия

В Мурманской области в районе Долины Славы нашли 127 артиллерийских снарядов

Немецкие снаряды уничтожили на месте
Ника СВЕТЛОВА
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127 снарядов уничтожили в Долине Славы. Фото: vk.com/murmansk_dtp127 снарядов уничтожили в Долине Славы. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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В Мурманскую область пришла хорошая погода, северяне поехали на природу. Некоторых ждали сюрпризы.

- На выходные поехали отдыхать в район Долины Славы. И случайно обнаружили там 125 противовоздушных снарядов времен Великой Отечественной войны. Вызвали службы. Полиция оцепила район находки на два дня, до приезда саперов. А мы продолжили отдыхать, но уже с личной охраной, - написал анонимный автор в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Снаряды уничтожили прямо на месте, их оказалось 127 штук. По предварительной оценке, это немецкие боеприпасы 1936 года производства. Для ликвидации снарядов дежурная группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота использовала тротиловые шашки.

Такое эхо войны в Заполярье не редкость. В Мурманске нашли фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны. Опасную находку сделали на Нижнеростинском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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