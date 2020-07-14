2020-07-14T10:53:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 июля 2020 года составило 35 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 14 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области выросло до 35.Число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области выросло до 35.Фото: Иван МАКЕЕВ
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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе выросло число летальных случаев от коронавируса.

- В Мурманске скончались три пациента с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 57 до 86 лет. Все имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, ишемическая болезнь сердца. Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на интенсивное лечение и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - уточнили в штабе.

Напомним: 13 июля жертв коронавируса было 32. Почти все умершие от осложнений - лица старше 60 лет, у всех были заболевания, которые COVID-19 усугубляет.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в понедельник сообщил, что в регионе 95 пациентов в тяжелом состоянии, 14 подключены к ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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