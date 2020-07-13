2020-07-13T15:27:31+03:00
Общество

Погода в Мурманске на 14, 15 июля 2020 года: в Мурманской области сохранится прохлада

Температура воздуха +12+17 градусов
Наталья ЛОБАНОВА
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Дождик снова ждет северян. Фото: unsplash.comДождик снова ждет северян. Фото: unsplash.com
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Капризная погода перестала радовать жителей Мурманской области теплыми солнечными деньками, а вместо этого одаривает лишь прохладой. Северянам снова лучше захватить с собой зонтик, чтобы дождь не застал врасплох.

- 14-15 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. 14 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5+10, днем +12+17 градусов. 15 июля температура воздуха будет около климатической нормы, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Стоит отметить, что теплая погода, которая долгое время была с нами, принесла не только радости в виде цветущих ландышей и яблонь, но и неприятности. Так, в городских окрестностях стали замечать гадюк, вылезающих погреться на солнышке, а в лесах очень часто возникают пожары - с 15 июля в Мурманской области введут ограничения на посещение лесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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