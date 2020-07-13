Поезд Мурманск-Анапа возобновляет движение
Еще один поезд, который следует из столицы Заполярья к южным курортам нашей страны, возобновляет движение. Напомним, что состав 225/226 Мурманск-Адлер начинает курсировать с 20 июля. Следующим на очереди стал поезд №203/204, который идет от Мурманска до Анапы.
В первый рейс он отправится еще раньше, 17 июля. Билеты уже появились в продаже на сайте "РЖД". Так что самое время собираться на Черное море!
Скорый поезд будет отходить от станции Мурманск в 16.05 и прибывать в 11.32, спустя почти трое суток. Проехать предстоит 3713 километров. На этом маршруте будет 47 остановок. Самая продолжительная стоянка поезда на станции Бологое-Московское — 41 минута.
Билет в купейном вагоне будет стоить 6,9 тысяч рублей, а в плацкартном - 5 тысяч.
Напомним: с 1 июля в Мурманской области начинают ходить поезда Кандалакша-Лоухи и Кандалакша-Апатиты.
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