Поезда из Мурманска в Адлер возобновят движение с 20 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T16:57:08+03:00

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Начиная с весны, добраться из Мурманска в южные города нашей страны рельсами-шпалами было максимально непросто. Из-за коронавируса и ремонта на участке железной дороги на перегоне Подмосковье многие поезда перестали курсировать. Но уже совсем скоро некоторые пассажирские составы, который держат путь к морскому побережью, снова будут доступны северян. Так, поезд 225/226 Мурманск-Адлер начинает курсировать с 20 июля.

- Возобновляется курсирование отправлением из Мурманска (от станции Выходной) 20, 24, 28 июля, 1, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 3, 8, 12, 16, 20, 24, 28 сентября. Из Адлера поезда будут отправляться 17, 21, 25, 29 июля, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 5, 9, 13, 17, 21, 25 сентября, - сообщили на официальном сайте "РЖД".

Точное время отправления пока не сообщается. Отменены поезда Адлер-Мурманск с 26 сентября. Из Мурманска в Адлер не будут ходить составы, начиная с 29 сентября.

Отметим, что из-за ремонтных работ на железнодорожном мосту в Коле, поезд будет следовать со станции Выходной и прибывать туда же. Пассажиров будут доставлять в Мурманск автобусами. Сейчас еще билеты в продаже не появились, но их можно будет приобрести в ближайшее время.

Если ехать из Мурманска в Адлер с пересадкой в Санкт-Петербурге, то билет на поезд обойдется примерно в 7 тысяч рублей.

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