Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область в топ-10 регионов по числу зараженных за сутки

13 Июль 2020 2020-07-13T11:54:33+03:00

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И снова Мурманская область в топе, и снова этот топ совсем не радужный. Несколько дней подряд Заполярье стабильно входит в десятку регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом людей за одни сутки. Так, по последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, на 13 июля в регионе выявлено 179 новых ковидных пациентов. Всего опасную инфекцию подхватили 7228 человек.

Число заболевщих растет изо дня в день. Фото: vk.com/stopcoronavirusrf

Наибольший прирост, как обычно, зафиксирован в Мурманске (+162 зараженных). Областной центр лидирует и по общему числу северян с COVID-19 - всего 3167 человек. По числу выздоровевших кольский край находится лишь на 41-месте - за день выписали из больниц всего 20 человек.

Из больниц выписали 20 северян. Фото: vk.com/stopcoronavirusrf

На первых местах рейтинга расположились Москва и Санкт-Петербург - 672 и 291 зараженный за сутки соответственно. Печальную тройку замыкает Ханты-Мансийский автономный округ, где 270 человек заболели коронавирусом. Меньше всего ковидных пациентов оказалось в Еврейской автономной области - там прибавилось 6 человек за один день.

Напомним: стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области. Умершие были преклонного возраста и имели ряд сопутствующих заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU