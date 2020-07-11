2020-07-11T11:25:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 11 июля 2020 года составило 28 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 11 июля 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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В Мурманской области - две новые жертвы коронавируса.В Мурманской области - две новые жертвы коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в Мурманской области прибавилось еще два летальных исхода от коронавируса. Всего в смертельной схватке с COVID-19 не смогли выжить 28 человек.

- В Заполярье скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — 78 и 80 лет. Оба имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертензия, сахарный диабет, ожирение. Пациенты переносили болезнь в тяжелой форме. Несмотря на интенсивное лечение и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области. Оперативный штаб напоминает: не игнорируйте ношение масок, при первых симптомах ОРВИ незамедлительно обращайтесь к медикам.

Напомним: 10 июля жертвами коронавируса стали еще три человека.

Всего в регионе 6866 заболевших коронавирусом, 3948 уже вылечились. Больше всего зараженных - в Мурманске (2915 человек). За последние сутки в областном центре зафиксировали 139 новых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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