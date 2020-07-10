Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 10 июля 2020 года составило 26 человек
К сожалению, второй день подряд в Мурманской области растет число погибших от коронавируса. По последней информации от оперативного штаба, в регионе - три новые жертвы COVID-19. У обоих на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония.
- Возраст пациентов — от 61 года до 80 лет. Все они имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, ожирение, бронхиальная астма. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - уточнили в оперативном штабе.
Напомним: 9 июля стало известно, что от COVID-19 умерли еще два человека.
Всего в регионе 6685 заболевших коронавирусом, 3889 уже влечились. 26 человек погибли. Больше всего зараженных - в Мурманске (2776 человек). За последние сутки в областном центре зафиксировали 130 новых случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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