Аэропорт "Хибины" станет международным
На Кольском полуострове всего два гражданских аэропорта - "Мурманск" и "Хибины". Второй пользуется у туристов меньшей популярностью, хотя Апатиты и Кировск - мекка для путешественников.
Причин несколько, одна из которых - дороговизна билетов. Так, полет из Москвы или Санкт-Петербурга до Мурманска будет в разы дешевле, поэтому гости выбирают путь на перекладных. Но как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прорабатывает вопрос с субсидиями, который исправит эту ситуацию.
Еще одна тема в процессе - присвоение аэропорту "Хибины" статуса международного. Сейчас он связан только с российскими городами: Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Сочи. Но заграничные компании, да и наши туроператоры, заинтересованы в воздушных коридорах с другими странами, например, Турцией или Финляндией, Норвегией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за нерадивого подрядчика реконструкция парковки в аэропорту «Мурманск» обойдется на 18 миллионов рублей дороже. Комфортабельная стоянка на 602 машины должна появиться у аэровокзала до 31 декабря (Подробности)
Аэропорт «Мурманск» попал в «лист ожидания» денег на модернизацию. В самой воздушной гавани подготовка к реконструкции идет по плану (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU