2020-07-09T17:35:49+03:00
Общество

Аэропорт "Хибины" станет международным

Заграничные компании заинтересованы в том, чтобы самолеты везли туристов напрямую в Апатиты
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Аэропорт "Хибины" может получить статус международного.Аэропорт "Хибины" может получить статус международного.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На Кольском полуострове всего два гражданских аэропорта - "Мурманск" и "Хибины". Второй пользуется у туристов меньшей популярностью, хотя Апатиты и Кировск - мекка для путешественников.

Причин несколько, одна из которых - дороговизна билетов. Так, полет из Москвы или Санкт-Петербурга до Мурманска будет в разы дешевле, поэтому гости выбирают путь на перекладных. Но как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прорабатывает вопрос с субсидиями, который исправит эту ситуацию.

Еще одна тема в процессе - присвоение аэропорту "Хибины" статуса международного. Сейчас он связан только с российскими городами: Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Сочи. Но заграничные компании, да и наши туроператоры, заинтересованы в воздушных коридорах с другими странами, например, Турцией или Финляндией, Норвегией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за нерадивого подрядчика реконструкция парковки в аэропорту «Мурманск» обойдется на 18 миллионов рублей дороже. Комфортабельная стоянка на 602 машины должна появиться у аэровокзала до 31 декабря (Подробности)

Аэропорт «Мурманск» попал в «лист ожидания» денег на модернизацию. В самой воздушной гавани подготовка к реконструкции идет по плану (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Мурманске 10 июля 2020 года: в Мурманской области станет прохладней
Аэропорт "Хибины" станет международным
Отели и гостиницы в Мурманске стали платными обсерваторами
Поезда из Мурманска в Адлер возобновят движение с 20 июля
Серийный вор из Мурманска совершил 10 краж и 1 грабеж на 70 тысяч рублей, открывая незапертые двери
До 2022 года у аэропорта "Мурманск" появится новый терминал
Открыт ли участок «Колы» у отворотки на аэропорт «Мурманск»
Можно ли туристам приехать в Кировск, Апатиты и Хибины, нужны ли пропуска и тест на коронавирус
Под Мурманском построили крематорий
В Мурманской области создадут службу рейнджеров для борьбы с браконьерами
ДТП с пострадавшими: по пути к аэропорту "Мурманск" перевернулся грузовик с песком
Построят ли на месте стадиона профсоюзов в Мурманске кафедральный собор
В Мурманской области цветут брусника, сирень и яблоня
В Мурманской области в 2019 году родилось меньше детей, чем в 2018-м
Губернатор Мурманской области прокомментировал принятый Госдумой Арктический пакет
В Мурманске из окна выпала 70-летняя женщина
В Мурманске в районе автобазы нашли мину времен Великой Отечественной войны
В Мурманске будут судить генерального директора компании, из-за которого наледь с крыши убила женщину
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке выявлены новые случаи опасной инфекции
Губернатор Мурманской области о приостановке планового приема в поликлиниках: "Медработники тоже люди - им надо отдохнуть"
Стало известно, как погиб пропавший на Туломе рыбак
Что мешает обновить разметку на дорогах Мурманской области: "Снежная зима и дождливое лето"
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 июля 2020 года составило 23 человека
Где узнать о специальном налоге для самозанятых в Мурманской области
Из новогодней елки в Кировске могут сделать панно, вазу или подставки под горячее