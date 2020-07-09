Аэропорт "Хибины" станет международным

9 Июль 2020 2020-07-09T17:35:49+03:00

Заграничные компании заинтересованы в том, чтобы самолеты везли туристов напрямую в Апатиты

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На Кольском полуострове всего два гражданских аэропорта - "Мурманск" и "Хибины". Второй пользуется у туристов меньшей популярностью, хотя Апатиты и Кировск - мекка для путешественников.

Причин несколько, одна из которых - дороговизна билетов. Так, полет из Москвы или Санкт-Петербурга до Мурманска будет в разы дешевле, поэтому гости выбирают путь на перекладных. Но как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прорабатывает вопрос с субсидиями, который исправит эту ситуацию.

Еще одна тема в процессе - присвоение аэропорту "Хибины" статуса международного. Сейчас он связан только с российскими городами: Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Сочи. Но заграничные компании, да и наши туроператоры, заинтересованы в воздушных коридорах с другими странами, например, Турцией или Финляндией, Норвегией.

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