Аэропорт «Мурманск» попал в «лист ожидания» денег на модернизацию

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-24T14:17:11+03:00

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Чтобы заметить, как вырос в последние годы туристический поток из Китая, не нужна статистика – всего лишь надо пройтись по центру Мурманска или съездить в Териберку. Однако это не предел. Напомним, в планах у аэропорта «Мурманск» была реконструкция взлетно-посадочной полосы, после которой аэродром сможет принимать чартерные рейсы из Пикина. А пока в главной воздушной гавани Заполярья полным ходом идет преображение привокзальной площади.

- 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в «листе ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 миллиардов рублей. Однако на данный момент денег на них в бюджете нет, - сообщает газета «Коммерсантъ».

В список попал и аэропорт «Мурманск», в который планируется инвестировать 3,7 миллиарда рублей.

- Пока не будет закончена реконструкция привокзальной площади, на завершение которой нужен еще год, другие работы не начнутся. Сейчас идет подготовка к будущей масштабной реконструкции как взлетно-посадочной полосы, так и самого здания аэровокзала – разрабатывается проектно-сметная документация. Мы планируем получить ее только к 2021 году, - рассказала «КП» коммерческий директор аэропорта «Мурманск» Марина Шувалова.

А за два года ситуация может поменяться, и деньги в бюджете найдутся. Мурманчане ждут предстоящую реконструкцию с нетерпением. Ведь сегодня встречающие пассажиров в терминале А, вынуждены ждать на улице – правила транспортной безопасности не позволяют им находиться в зоне получения багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU