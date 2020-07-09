2020-07-09T15:48:37+03:00
Общество

Погода в Мурманске 10 июля 2020 года: в Мурманской области станет прохладней

Температура воздуха на севере области +11+15 градусов
Наталья ЛОБАНОВА
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В Заполярье немного похолодает.В Заполярье немного похолодает.Фото: Ольга ЗАСУХИНА
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В Мурманской области все еще тепло и все еще дождливо, однако на севере области похолодает. Снова в Заполярье ожидаются грозы, но совсем не факт, что они затронут областной центр.

- 10 июля наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +16+22 , а на севере области +11+15 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

К слову, теплая погода, которая в последнее время радует северян, приносит не только приятности. Так, в кольской крае солнечные дни стали причиной многочисленных лесных пожаров, а гадюки, вылезая погреться, стали чаще попадаться на глаза местным жителям.

Напомним: в Мурманской области цветут брусника, сирень и яблоня. Еще жители Мурманской области заметили ландыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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