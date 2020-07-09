2020-07-09T15:27:58+03:00
Общество

До 2022 года у аэропорта "Мурманск" появится новый терминал

Также воздушную гавань хотят подготовить к приему больших самолетов
Мария ПАШЕНКОВА
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До 2022 года у аэропорта "Мурманск" появится новый терминал. Фото: архив "КП"До 2022 года у аэропорта "Мурманск" появится новый терминал. Фото: архив "КП"
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В пандемию коронавируса несладко пришлось всем. Больше двух месяцев был закрыт аэропорт "Хибины", так Апатиты и Кировск попали под карантин. Аэропорт "Мурманск" смог продолжить работу, пусть и пришлось часто отменять рейсы.

Но когда-нибудь пандемия закончится, и аэровокзалы заработают на 100%, снова будут принимать туристов из других стран. Поэтому об обновлении и ремонте нельзя забывать.

Аэропорт "Хибины" мечтают сделать международным - сейчас работа над этим уже идет. Преображения ждут и его старшего брата в столице Заполярья.

- Сейчас реализуется проект по реконструкции площади перед аэропортом "Мурманск". Инициируется работа про проектированию нового портового комплекса, до 2022 года должен быть построен новый терминал. Заложен ресурсы для расширения и обновления оборудования. Также мы подняли план по укреплению и удлинению полосы для приема больших судов. Хотя деньги для его воплощения еще не прописаны. Большие магистральные суда дадут больше жизни для туризма в Мурманской области, - пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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