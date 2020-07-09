Можно ли туристам приехать в Кировск, Апатиты и Хибины, нужны ли пропуска и тест на коронавирус

9 Июль 2020 2020-07-09T14:59:10+03:00

В правительстве Мурманской области назвали правила для туристов, которые хотят приехать в Апатиты и Кировск

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Еще 20 июня стало известно, что с Апатитов и Кировска частично снимаются ограничения. Напомним: города были закрыты на карантин из-за коронавируса с конца марта.

Жителям разрешили спокойно выезжать и въезжать в агломерацию, а вот для тех, у кого нет прописки, сохранились ограничения - проехать отдохнуть сюда как раньше не могут ни жители, ни гости региона. Какие именно действуют правила, не понимают не только туристы, но и представители туристической отрасли, которые организуют поездки.

На виртуальной встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом туроператоры попросили разрешить хотя бы транзит через Апатиты и Кировск, чтобы можно было ехать хотя бы до других мест отдыха, например, рек, где организованы сплавы.

Это вызвало удивление у главы региона, ведь туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Но на деле туроператоры получили официальный ответ из минюста, что чтоб попасть на отдых в Кировск и Апатиты, надо сдать тест на коронавирус и только после регистрации его результата можно получить заветный пропуск.

- В Мурманской области нет обязательного тестирования для прибывающих из-за пределов региона. Если турист приезжает через специальную компанию, то должен пройти регистрацию на портале и спокойно ехать отдыхать. Сейчас в Мурманской области нет закрытых из-за коронавируса для гостей территорий. Апатиты и Кировск еще раз проверим и разберемся, какие проблемы там возникли, - пообещал Андрей Чибис.

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