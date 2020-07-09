В Мурманской области создадут службу рейнджеров для борьбы с браконьерами
Многие туристы едут в Мурманскую область ради рыбалки и охоты. Но далеко не все хотят заниматься этим легально, речь идет и о гостях области, и о жителях региона.
Егерей, которые спасают животный мир Заполярья от нарушителей, сейчас не хватает: физически они не могут изучать все территории, где хорошо охотиться и рыбачить. В правительстве Мурманской области.
- Сейчас мы работаем над проектом создания службы рейнджеров. Они будут укомплектованы техникой, в том числе будет служба мониторинга за территорией через беспилотники. Служба поможет оперативно реагировать на нарушителей, чтобы каждый браконьер знал, что ответственность за его поступки необратима. Министерство природы работает над этим, в ближайшие два месяца мы будем запускать работу, чтобы в следующем году такая служба появилась, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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