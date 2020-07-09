В Мурманской области цветут брусника, сирень и яблоня

9 Июль 2020 2020-07-09T13:46:35+03:00

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В Мурманской области началась ароматная и красивая пора - цветы можно увидеть и под ногами и над головой.

Ранее "Комсомольская правда"-Мурманск" писала, что в регионе уже цветут морошка и черника, а также пошли первые грибы. Но это не все! Пусть рябина уже сбросила белые одежды, на смену пришли другие деревья. Внимательные северяне уже могли увидеть, как принарядились, пусть пока не смело, яблони и сирень. Не отстает и шиповник.

Сирень пусть еще робко, на начинает набирать цвет.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А если смотреть под ноги во время прогулки в лесу, можно увидеть, что уже появились бело-розовые цвет брусники. А еще в некоторых городах Мурманской области ароматом поражают... ландыши. Весенние цветы появились в Заполярье едва ли не в середине лета. Но лучше поздно, чем никогда. Северян призывают не рвать эту красоту: ландыш майский занесен в Красную книгу Мурманской области.

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