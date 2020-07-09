В Мурманской области в 2019 году родилось меньше детей, чем в 2018-м

9 Июль 2020 2020-07-09T13:17:47+03:00

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В Мурманскстате на днях подсчитали, сколько детей в Мурманской области родились за 2019 год. Как выяснили специалисты, в кольском крае было зарегистрировано 6673 акта о рождении. В общем числе родившихся доля первых детей составила 38%, вторых – 39%, третьих и последующих – 23%.

Если сравнить этот показатель с данными прошлых лет, то становится ясно, что в Заполярье рождается все меньше и меньше детей. Так, в 2018 году аист принес 7364 ребенка, а в 2017 - 7810. За четыре года количество появившихся на свет новорожденных стало меньше почти на 2,5 тысячи. В 2015 году на одну тысячу населения приходилось 11,9 малышей, а в 2019 году - 9. Похоже, что Мурманская область скатывается в демографическую яму...

Напомним: специалисты подсчитали, кто и когда чаще всего в Мурманской области заключает браки. За прошлый год в регионе зарегистрировали больше 5 тысяч союзов Гименея.

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ИСТОЧНИК KP.RU