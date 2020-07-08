Специалисты подсчитали, кто и когда чаще всего в Мурманской области заключает браки

8 Июль 2020 2020-07-08T15:37:27+03:00

За прошлый год в регионе зарегистрировали больше 5 тысяч союзов Гименея

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8 июля в России отмечается особый день - праздник семьи, любви и верности. В честь этого события Мурманскстат подготовил интересную статистику, рассказав, как часто жители Мурманской области заключают браки и кто больше всех хочет идти под венец.

- В 2019 году в Мурманской области органами ЗАГС было зарегистрировано 5063 брака, из них 40 процентов – в областном центре. Общий коэффициент брачности составил 6,8 брака на тысячу населения. Наибольшее количество союзов Гименея в прошлом году было зарегистрировано летом: в августе – 11,3%, в июне – 10,2%, в июле – 9,8% от общего количества, а наименьшее – в мае – 4,4 процента. Самый распространенный возраст вступления в брак у женщин – 23-24 года, у мужчин – 27-28 лет, - сообщили в Мурмансктате.

Также в прошлом году в Заполярье было зарегистрировано 6673 акта о рождении. В общем числе родившихся, доля первых детей составила 38%, вторых – 39%, третьих и последующих – 23%.

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ИСТОЧНИК KP.RU