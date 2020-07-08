В Кировске у "Апатит Арены" появились лесные зверята-спортсмены из дерева

8 Июль 2020 2020-07-08T14:18:18+03:00

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В Кировске теперь есть новая маленькая достопримечательность, у которой уже собираются горожане, чтобы сделать фото. Рядом с "Апатит Ареной" установили деревянные скульптуры зверят-спортсменов, которые талантливые мастера изваяли на фестивале «Полярный день» еще в прошлом году.

- Скульпторы из Королева, Ижевска и Тольятти вырезали из дерева лесных животных. Сову поставили на коньки, белке дали сноуборд, а медведю достались лыжи, - сообщили в администрации Кировска. - Арт-объекты создавали на глазах у зрителей первого фестиваля в Хибинах «Полярный день». Фестиваль длился больше недели и собрал около 8 тысяч зрителей. Как только скульптуры появились в городе, то сразу привлекли внимание взрослых и детей, которые останавливаются полюбоваться и сделать снимок на память.

Напомним: в Кировске на горнолыжном курорте откроют уникальный ресторан с панорамным видом на Хибины. Заведение будет единовременно обслуживать до 300 посетителей.

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