2020-07-08T14:18:18+03:00
Общество

В Кировске у "Апатит Арены" появились лесные зверята-спортсмены из дерева

Сову, белку и медведя вырезали талантливые скульпторы на прошлогоднем фестивале
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Сова, бедка и медведь уже привлекли внимание горожан. Фото: администрация КировскаСова, бедка и медведь уже привлекли внимание горожан. Фото: администрация Кировска
Изменить размер текста:

В Кировске теперь есть новая маленькая достопримечательность, у которой уже собираются горожане, чтобы сделать фото. Рядом с "Апатит Ареной" установили деревянные скульптуры зверят-спортсменов, которые талантливые мастера изваяли на фестивале «Полярный день» еще в прошлом году.

- Скульпторы из Королева, Ижевска и Тольятти вырезали из дерева лесных животных. Сову поставили на коньки, белке дали сноуборд, а медведю достались лыжи, - сообщили в администрации Кировска. - Арт-объекты создавали на глазах у зрителей первого фестиваля в Хибинах «Полярный день». Фестиваль длился больше недели и собрал около 8 тысяч зрителей. Как только скульптуры появились в городе, то сразу привлекли внимание взрослых и детей, которые останавливаются полюбоваться и сделать снимок на память.

Напомним: в Кировске на горнолыжном курорте откроют уникальный ресторан с панорамным видом на Хибины. Заведение будет единовременно обслуживать до 300 посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На памятник оленетранспортным батальонам выделили грант из бюджета Мурманской области. «Ассоциация кольских саамов» получит 8 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мурманска рассказал, как ехал из отпуска по альтернативному железнодорожному пути
Специалисты подсчитали, кто и когда чаще всего в Мурманской области заключает браки
В Кировске у "Апатит Арены" появились лесные зверята-спортсмены из дерева
В Мончегорске мужчина сорвал с мемориала флаг, а подростки разгромили скамейки в парке
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Проходящие по альтернативному пути поезда мешают спать жителям Колы
Предприниматели Мурманской области могут получить гранты до миллиона рублей на приобретение франшизы
Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
Бухгалтера управляющей компании в Никеле, которая украла из кассы 30 тысяч рублей, ждет суд
В Мурманске восстановили дом, который пострадал от взрыва газа в 2017 году
В Североморске на дороге провалился асфальт
145 жителей Кильдинстроя просят восстановить разрушенный паводком пешеходный мост
В Мурманске снизится стоимость ОСАГО
«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске