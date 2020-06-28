2020-06-28T14:17:52+03:00
Общество

В Кировске на горнолыжном курорте откроют уникальный ресторан с панорамным видом на Хибины

Заведение будет единовременно обслуживать до 300 посетителей
Наталья ЛОБАНОВА
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Ресторан хотят сделать достопримечательностью области. Фото: vk.com/aikuai820Ресторан хотят сделать достопримечательностью области. Фото: vk.com/aikuai820
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В Мурманской области может стать на одну достопримечательность больше. Так, в Кировске на известном горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" ведутся работы по возведению уникального ресторана. Заведение с панорамным видом на Хибины и Кировск решили обстроить на вершине Северного склона горы Айкуайвенчорр, в месте соединения двух подвесных канатных дорог. Летом проект перешел в активную фазу строительства.

- Единовременно ресторан будет обслуживать до 300 посетителей - это больше, чем уже существующие кафе на курорте вместе взятые. Площадь гостевых зон составит около 1500 квадратных метров. Сейчас возводятся монолитные конструкции стен, полов и перекрытия данного сооружения. Разработкой концепции и всем проектом занимается известное архитектурное бюро Kleinewelt Architekten, - сообщили в официальной группе "Панорамное кафе и ресторан на горе Айкуайвенчорр" в соцсетях.

Создатели надеются, что этот оригинальный объект станет одной из самых известных туристических достопримечательностей Северо-Запада России и Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Кировске на горнолыжном курорте откроют уникальный ресторан с панорамным видом на Хибины
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