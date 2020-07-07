В Мурманске директор турфирмы, обманувшая клиентов, объявлена в розыск

7 Июль 2020 2020-07-07T09:13:50+03:00

Сначала Татьяна Фроленко была под стражей, но потом ее отправили под домашний арест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала Татьяна Фроленко была под стражей, потом ей разрешили домашний арест

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Чтобы накопить на заграничный отпуск, северянам приходится долго копить и отказывать себе в других удовольствиях. Тем обиднее попасться на удочку мошенников из туристической сферы.

Еще в 2017 году в Мурманске задержали директора фирмы "Star Travel" Татьяну Фроленко. В полицию на нее годом ранее заявил недовольные клиенты: они остались и без денег, и без туров. Оказалось, что директор не внесла средства на оплату отдыха, поэтому северян на курортах никто не ждал.

30 апреля 2019 года в Октябрьском суде Мурманска было зарегистрировано дело, но сейчас движение судебного процесса поставлено на паузу. Как сообщается на сайте суда, обвиняемая скрылась и сейчас находится в розыске. Татьяну Фроленко обвиняют по 8 эпизодам, возбужденным по части 3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", а также один эпизод по части 4 этой же статьи "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Женщине грозит до 10 лет лишения свобободы и крупный штраф.

В 2017 году обвиняемая находилась в изоляторе временного содержания, но потом суд избрал ей иную меру пресечения в виде домашнего ареста.

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