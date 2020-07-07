В Мурманске открылся центр репродуктивных технологий

7 Июль 2020 2020-07-07T08:38:00+03:00

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В ноябре 2019 года стало известно, что на базе Мурманского областного перинатального центра в рамках государственно-частного партнерства с компанией «Эмбри-лайф откроют центр репродуктивных технологий. И в июле 2020 года это событие произошло.

Новое медучреждение позволит жительницам Мурманской области сделать процедуру ЭКО более комфортной. Ранее в родном регионе проходил только сбор нужных документов для процедуры и часть обследования, основные этапы проходили в клиниках других городов - северянке обычно выбирают Москву и Санкт-Петербург. Приходилось или брать отпуск и жить в одной из столиц более месяца, или ездить несколько раз. Теперь же многие этапы можно будет сделать в Мурманске.

- Раньше северянка, чтобы решить проблему, должна была находиться за пределами региона 35 дней, теперь только пять. Это удобно, с точки зрения как психологического комфорта, так и финансового, - отметил на открытии центра губернатор Мурманской области Андоей Чибис.

В медучреждении будут обследовать пациенток, ставить диагноз, лечить до получения долгожданной беременности, вести ее. Теперь в Мурманске, а не в других городах, северянок будут готовить к ЭКО или ИКСИ, проводить вступление в протокол.

По плану центр репродуктивных технологий до конца 2020 года примет более 700 северянок, свыше 200 получат специализированную помощь.

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