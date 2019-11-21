В Мурманском перинатальном центре открылся медико-генетический отдел

В наши дни медицина творит чудеса. Если еще несколько десятилетий назад выходить малыша, поторопившегося появиться на свет раньше срока недель на 15, казалось чудом, то теперь это достаточно привычная практика. В Мурманском областном перинатальном центре за жизнь таких крох борются каждый день. А недавно в медучреждении произошли большие перемены, которые сделают его работу еще лучше.

Для мам и малышей

Ежегодно «перинаталка» принимает около 2500 будущих мам, примерно половина из них приезжает в столицу Заполярья из области. Именно в этом медучреждении помогают северянкам, чья беременность протекает негладко и есть факторы, которые позволяют волноваться за жизнь малыша или мамы. Например, если женщина ждет двойню или тройню, долго не могла забеременеть и т. д. В отделении патологии ежегодно наблюдают около 1500 беременных, а врачи выхаживают малышей, появившихся уже на 22 неделе. Такие крохи обычно весят около 600 граммов, а размером – с ладонь взрослого человека.

В год Мурманский областной перинатальный центр принимает около 2500 рожениц.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- У нас очень современная техника. Мы можем всем похвастаться: и ремонтом, и сотрудниками, и оборудованием, - говорят сотрудники перинатального центра. И они не лукавят.

Этой весной, когда Андрей Чибис был назначен врио губернатора, он определил одно из приоритетных направлений работы правительства – полная перезагрузка системы здравоохранения региона. В нее были направлены дополнительные средства и разработан антикризисный план. Одной из болевых точек стала помощь беременным северянкам. Те пожаловались, что сейчас ради скрининга часто приходится ездить в Мурманск, что утомительно для жительниц не только отдаленных населенных пунктов, но и крупных городов вроде Мончегорска и Оленегорска. А все потому, что ездить надо не раз и не два.

- В рамках программы «100 шагов» мы решили создать место, где такие обследования проходили бы быстро и можно было все сделать за раз, - пояснил Андрей Чибис.

Обновленный перинатальный центр осмотрел глава Мурманской области Андрей Чибис.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Важное исследование

Так в Мурманском областном перинатальном центре появился медико-генетический отдел, который открыл двери 1 ноября. В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» были выделены деньги из региональной казны на приобретение ультразвуковых аппаратов экспертного уровня в два кабинета (они обошлись почти в 28 миллионов рублей), необходимой медицинской мебели (еще 2 миллиона рублей) и ремонт помещений (10 миллионов рублей).

В отделе выполняют комбинированный пренатальный скрининг врожденных пороков развития и хромосомных аномалий у плода. В данный момент здесь продолжается ремонт. Когда он закончится, в медико-генетическом отделе будет реализован полный цикл диагностики хромосомной патологии и врожденных пороков развития плода.

Примерно в течение часа девушка проходит УЗИ, сдает кровь на анализ, который готов уже через 30-40 минут. После всех процедур акушер-генеколог готов дать будущей маме заключение по возможным рискам.

- Если они обнаружены, сразу же пациентку осматривает врач-генетик. Мы без промедлений даем рекомендации, что надо продолжить диагностику, - пояснил руководитель перинатального центра Александр Залесный.

ЭКО для северянок

В одном помещении с медико-генетическим отделом расположится центр репродукции, созданный в рамках государственно-частного партнерства с компанией «Эмбри-лайф». Он будет состоять из двух врачебных кабинетов и процедурного. Открытие намечено на первый квартал 2020 года.

В первом квартале 2020 года в "перинаталке" откроется центр репродукции.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это обособленное подразделение, которое будет заниматься вопросами бесплодия жительниц Мурманской области. Ежегодно за счет средств ОМС проводится 450-470 циклов ЭКО, в регионе порядка 2500 бесплодных женщин, - пояснил Александр Залесный. – Но практически все процедуры ЭКО проводятся за пределами Мурманской области, обычно в Москве и Санкт-Петербурге. Это серьезная финансовая нагрузка, т. к. цикл длится 30-35 дней, все это время женщине надо находиться в другом городе. Наша идея в том, чтобы у нас появился центр, который упростит этот процесс. На первом этапе он будет проводить отбор пациентов и подготовку к ЭКО, оформление в тот же Санкт-Петербург вместо 30 дней – 3-5. На втором, когда женщина вернется в область, за ней будет проводиться наблюдение после подсадки. Очень важный момент – доступность помощи. Многие женщины, у которых нет детей, часто не знает, куда идти. А здесь обязательно помогут. На втором этапе через 2-3 года может появиться лаборатория, чтобы высокотехнологичные подсадки проходили в Мурманске.

СКАЗАНО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Областной перинатальный центр мне очень понравился: и отношением персонала, и оснащенностью оборудованием. Я поговорил с пациентами и выяснил, что медико-генетический отдел работает достаточно неплохо. У нас есть вопрос к системе, как пациенты попадают на прием – мы над этим работаем. Принят ряд решений, например, СМС-информирование. Это позволило ускорить запись к врачу. И я говорю не только про перинатальный центр.