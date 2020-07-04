Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 4 июля 2020 года составило 19 человек

4 Июль 2020 2020-07-04T18:22:28+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 4 июля 2020 года

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К сожалению, число жертв коронавируса в Мурманской области снова выросло. 4 июля оперативный штаб региона сообщил о 19-м погибшем.

- В Мурманске скончался пациент с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 43-летний мужчина почувствовал недомогание, но только спустя неделю вызвал скорую помощь. С высокой температурой и подозрением на пневмонию он был незамедлительно госпитализирован. Тест на коронавирус дал положительный результат. Мужчина переносил болезнь в тяжелой форме, находился на искусственной вентиляции легких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациента не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - уточнили в штабе.

Мужчина стал самой молодой жертвой COVID-19 в Мурманской области. Самой возрастной - 90 лет.

Всего в Мурманской области 5766 заболевших коронавирусом, 3695 уже вылечились.

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ИСТОЧНИК KP.RU