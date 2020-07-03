Коронавирус в Мурманске: кто в Мурманской области умер от коронавируса, возраст и пол

3 Июль 2020 2020-07-03T15:46:34+03:00

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В Мурманской области коронавирус диагностировали уже у 5632 человек, и останавливаться на достигнутом он не собирается. По данным регионального оперштаба, летальных исходов от этого немалого количества заболевших - 18. Мы узнали, кого чаще всего поражал COVID-19 и люди какого возраста чаще остальных не выживали в схватке с опасной инфекцией.

Первый летальный исход в Мурманской области был зафиксирован 11 апреля. Тогда от коронавируса скончалась 67-летняя жительница Заполярья, которая страдала сопутствующими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.

После этого в апреле погибли от COVID-19 еще три человека. В мае скончались от опасной инфекции 3 северянина, а на июнь пришлось наибольшее число смертей - 8 случаев. С приходом июля прибавилось еще 3 летальных исхода.

Чаще всего от коронавируса умирали северяне в возрастной категории от 60 до 70 лет (9 случаев). Самому молодому погибшему пациенту было 48 лет, самому старому - 90 лет. Наибольшее количество смертей пришлось на мужчин - 10 человек (почти 56%). У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

Два последних летальных исхода на сегодняшний день зафиксировали 3 июля. Коронавирус одолел двух мужчин в возрасте 68 и 80 лет. Оба переносили болезнь в тяжелой форме.

Список умерших от коронавируса в Мурманской области на 3 июля 2020 года:

11 апреля - 67-летняя женщина (жительница Мурманска)

18 апреля - 73-летняя женщина (жительница Мурманска)

19 апреля - 85-летняя женщина (жительница Кировска)

23 апреля - 62-летняя женщина (Апатитско-Кировская агломерация)

9 мая - 55-летний мужчина (Белокаменка)

14 мая - 69-летняя женщина (Апатитско-Кировская агломерация)

18 мая - 60-летний мужчина (Кольский район)

17 июня - 61-летний мужчина и 86-летняя женщина (жители Мурманска)

22 июня - 66-летний мужчина (житель Мурманска, художник Никита Духно)

24 июня - 67-летний и 48-летний мужчины (жители Мурманска)

26 июня - 65-летний мужчина (житель Мурманска)

27 июня - 57-летняя женщина (жительница Кандалакши)

30 июня - 74-летний мужчина (житель Мурманска)

1 июля - 90-летняя женщина (жительница Мурманска)

3 июля - 68-летний и 80-летний мужчины (жители Мурманской области)

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