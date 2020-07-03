Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 3 июля 2020 года составило 18 человек

3 Июль 2020 2020-07-03T10:46:35+03:00

В Мурманской области от коронавируса умерли 18 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 3 июля 2020 года

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В Мурманской области выросло число жертв коронавируса. К сожалению, он снова привел к гибели пожилых людей. 17-й и 18-й жертвами COVID-19 стали мужчины 68 и 80 лет, у которых был положительный тест и двусторонняя пневмония.

- Оба имели сопутствующие заболевания и переносили болезнь в тяжелой форме.Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

2 июля министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что в регионе трое больных коронавирусом в находятся в тяжелом состоянии, 675 человек находятся на лечении в стационаре, треть из их числа - со средней тяжестью течения болезни, 34 тяжелых пациентов, пять человек подключены к ИВЛ.

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