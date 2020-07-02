2020-07-02T14:28:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: три больных коронавирусом в находятся в тяжелом состоянии

В Мурманской области создан 20-кратный запас лекарств для лечения коронавируса
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области уже 485 заболевших коронавирусом.В Мурманской области уже 485 заболевших коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По последним данным оперативного штаба, в Мурманской области уже 5485 заболевших коронавирусом. Лидируют по числу ковидных больных Белокаменка (2293), Мурманск (1881), Мончегорск (286), Североморск (252).

- В данный момент 675 человек находятся на лечении в стационаре, треть из их числа - со средней тяжестью течения болезни, 34 тяжелых пациентов, пять человек подключены к ИВЛ, три находятся в крайне тяжелом состоянии, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

43% ковидных пациентов имеют внебольные пневмонии, 698 человек находятся на обсервации, почти 500 человек в Мурманске лечатся от коронавируса на дому.

По уточнению главы регионального минзрава, в Заполярье созжан 20-кратный запас лекарств для лечения COVID-19, в сутки в подведомственных и других учреждениях проводится по 2800 иследований в сутки. Также Дмитрий Панычев напомнил о профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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