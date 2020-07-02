Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: готовят к запуску госпиталь в Мурмашах

2 Июль 2020 2020-07-02T11:19:00+03:00

Он понадобится, если число заболевших коронавирусом в Мурманске будет расти

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Рост числа заболевших коронавирусом в Мурманской области не внушает оптимизма: что ни день то около сотни новых пациентов. Это создает серьезную нагрузку на медучреждения региона. Хватит ли мест?

- Мы рассматриваем возможность в ближайшее время запустить резервный госпиталь в Мурмашах, если будет такая необходимость, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU