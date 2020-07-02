Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: готовят к запуску госпиталь в Мурмашах
Рост числа заболевших коронавирусом в Мурманской области не внушает оптимизма: что ни день то около сотни новых пациентов. Это создает серьезную нагрузку на медучреждения региона. Хватит ли мест?
- Мы рассматриваем возможность в ближайшее время запустить резервный госпиталь в Мурмашах, если будет такая необходимость, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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