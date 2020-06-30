Какой роддом принимает беременных в Мурманске

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:03:38+03:00

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В Мурманске сейчас осталось лишь одно медучреждение, где можно родить ребенка. Дело в том, что роддом №1, который находится на улице Карла Маркса, закрыли на помывку до 6 июля, а роддом №3 перепрофилировался: там 20 коек отвели для лечения беременных, рожениц и новорожденных детей с COVID-19.

Остается Мурманский областной перинатальный центр, который в мае был закрыт на двухнедельный карантин, потоаму что у двух медицинских работников нашли коронавирус. Открыт ли он теперь? К счастью, да. Так что рожать на дому уж точно никому не придется.

- Беременных женщин сейчас принимают в перинатальном центре, который расположен в Мурманске на улице Лобова, 8, - сообщили "КП" в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Напомним: в кардиохирургии мурманской областной больницы нашли коронавирус. Плановая госпитализация приостановлена, оказывается только экстренная помощь:

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ИСТОЧНИК KP.RU