Андрей Чибис прокомментировал многомиллионные премии в правительстве Мурманской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:36:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже не первую неделю в Мурманской области идет обсуждение премий, которые получили сотрудники областного правительства. На заседании облдумы, которое состоялось на прошлой неделе, представитель "Справедливой России" Александр Макаревич пытался узнать у вице-губернатора Елены Дягилевой, кто именно получил многомиллионные премии и в каком размере.

Свой вопрос он продублировал губернатору Андрею Чибису во время его выступления с годовым отчетом в заксобрании. По данным депутата, в правительство Мурманской области ушли почти 10 миллионов рублей, в аппарат правительства - 4,6 миллиона, минэкономразвития - 0,8 миллиона, в минфин - 1,6, минстрой - 1,6, минздрав - 1 миллиона.

- Почему информация, кто и сколько получил, идет по грифом "секретно"? - спросил Александр Макаревич.

- Не путайте секретность и гриф "для служебного пользования". Нам нечего скрывать, но есть информация, которая носит служебный характер. Копаться в кошельках конкретных людей не очень правильно. Премии за успех по конкретным показателям начисляются в соответствии с порядком, который предусмотрен правительством РФ . Моя принципиальная позиция, что люди, которые вложились в достижение конкретного результата, должны получать официальные премии. Не должного быть, что у сотрудника маленькая зарплата, а потом в коробках из-под обуви находят десятки миллионов рулей (речь идет обысках в квартире экс-министра здравоохранения Валерия Перетрухина. - Ред.). Все премии наши сотрудники декларируют, - сообщил Андрей Чибис.

Александр Макаревич таким ответом остался неудовлетворен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области объяснил появление новых дорогих машин в автопарке регионального правительства. Андрей Чибис объяснил, что обновление автопарка необходимо (Подробности)

Андрей Чибис: "Я сделаю все, чтобы этот год стал без асфальта в снег". Губернатор Мурманской области рассказал о дорожных работах (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Врачи шли в красную зону героически, как экипажи на подлодку". Андрей Чибис - об антикризисном плане в здравоохранении Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU