На улице Достоевского в Мурманске мужчина на прогулке нашел останки человека
Страшную находку сделал житель Мурманска, когда гулял 29 июня в лесу рядом с улице Достоевского. У подножия скалы высотой почти 50 метров северянин нашел скелетированное тело.
- Предположительно оно принадлежит совершеннолетнему мужчине, находилось в месте обнаружения до 1 года. В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет проведена генетическая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Северяне могут помочь установить личность погибшего мужчины. Правда, информации, которая что-то говорит о нем, мало, только во что он был одет: джинсы синие, кеды черно-белые, куртка темно-синяя из водоотталкивающего материала.
- Если Вы обладаете какой-либо информацией о безвестно пропавших в 2019 году лицах мужского пола примерно 30-летнего возраста в городе Мурманске, просим сообщить по телефону: 8-921-043-13-00 или 112, - уточнили в СУ СКР по Мурманской области.
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