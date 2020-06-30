Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 30 июня 2020 года составило 15 человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:34:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 30 июня 2020 года

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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе выросло число жертв коронавируса: с 13 человек до 15. Врачи пытались спасти еще двух пациентов с диагнозом COVID-19 и двусторонней пневмонией. У обоих болезнь протекала в тяжелой форме на фоне сопутствующих заболеваний.

- 74-летний житель Мурманска был госпитализирован 1 июня, через несколько дней переведен в отделение реанимации. Пациент страдал хроническими заболеваниями. Пациентка из Кировска с 26 мая проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, в связи с ухудшением состояния была переведена в реанимацию и транспортирована в областную больницу им. Баяндина, находилась на искусственной вентиляции легких. У 68-летней женщины были хронические заболевания. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе.

Подавляющее число жертв коронавируса в Мурманской области - это пожилые северяне. При этом показатель смертности в регионе ниже общероссийского: 0,26% против 1,43%.

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