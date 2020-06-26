В Мурманской области малоимущим семьям будут платить до 30 тысяч рублей в месяц по социальному контракту
На последнем заседании Мурманской областной Думы, состоявшемся 26 июня, был рассмотрен важный вопрос. Малоимущим жителям региона предлагают оказывать адресную помощь.
С такими северянами будет заключаться социальный контракт, по которому должны будут соблюдаться определенные обязательства.
- Акцент будет сделан на социальной адаптации семьи. Например, деньги должны будут направляться на образование детей, курсы, спортивные кружки и т.д. У каждой семьи будет куратор, который будет следить за соблюдением контракта, - сообщила исполняющая обязанности министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.
В месяц помощь будет составлять д 30 тысяч рублей. Сначала на программу направят деньги из регионального бюджета, но уже направлены документы в Минтруд, чтобы с 2021 года в Мурманскую область поступили федеральные средства. Тогда общий объем финансирования составит почти 297 миллионов рублей.
Одиниз ключевых моментов такой помощи - получать ее смогут и малоимущие семьи, где родители работают.
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