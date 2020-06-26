2020-06-26T17:13:34+03:00
Общество

В Мурманской области малоимущим семьям будут платить до 30 тысяч рублей в месяц по социальному контракту

Кураторы будут наблюдать, чтобы деньги пошли на важные вещи, например, образование детей
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Адресная материальная помощь будет в размере до 30 тысяч рублей в месяц.Адресная материальная помощь будет в размере до 30 тысяч рублей в месяц.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На последнем заседании Мурманской областной Думы, состоявшемся 26 июня, был рассмотрен важный вопрос. Малоимущим жителям региона предлагают оказывать адресную помощь.

С такими северянами будет заключаться социальный контракт, по которому должны будут соблюдаться определенные обязательства.

- Акцент будет сделан на социальной адаптации семьи. Например, деньги должны будут направляться на образование детей, курсы, спортивные кружки и т.д. У каждой семьи будет куратор, который будет следить за соблюдением контракта, - сообщила исполняющая обязанности министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

В месяц помощь будет составлять д 30 тысяч рублей. Сначала на программу направят деньги из регионального бюджета, но уже направлены документы в Минтруд, чтобы с 2021 года в Мурманскую область поступили федеральные средства. Тогда общий объем финансирования составит почти 297 миллионов рублей.

Одиниз ключевых моментов такой помощи - получать ее смогут и малоимущие семьи, где родители работают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области увеличили минимальное пособие по безработице в три раза. Выплаты вырастут до 4500 рублей для северян с детьми (Подробности)

Выплаты на детей в Мурманске в июле 2020 года: сколько составят и какие семьи смогут получить. Все семьи с детьми от 0 до 16 лет получат единоразовую выплату (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут водителя Mersedes, который стрелял на улице Морской
Под Зеленоборским наводят порчу и сглаз за оставленный мусор
В Мурмашах задержали двух браконьеров, которые наловили краба на 775 тысяч рублей
В Мурманской области малоимущим семьям будут платить до 30 тысяч рублей в месяц по социальному контракту
В Ловозерском районе ищут похитителей биотуалета у КПП
В Мурманской области увеличили минимальное пособие по безработице в три раза
В фотоловушку Кандалакшского заповедника попался кулик, высиживающий яйца
На выходных в Мурманске ожидается сильный ветер и дождь
В Мурманске ищут 39-летнего пропавшего мужчину
Под Мурманском может появиться мемориал в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево
В магазинах Мурманской области запретят продажу алкоголя в День молодежи
Скидка на отправку посылок в подарок от Boxberry
В Мурманске поймали водителя из Петрозаводска, который пьяным разъезжал по дорогам на грузовике
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 26 июня 2020 года составило 12 человек
В Мурманске простятся с известным художником Никитой Духно
Дни принципиально нового SKODA RAPID с 4-12 июля в Север-Авто!
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Печенгском районе сняты ограничения