В Мурманской области малоимущим семьям будут платить до 30 тысяч рублей в месяц по социальному контракту

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:13:34+03:00

Адресная материальная помощь будет в размере до 30 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кураторы будут наблюдать, чтобы деньги пошли на важные вещи, например, образование детей

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На последнем заседании Мурманской областной Думы, состоявшемся 26 июня, был рассмотрен важный вопрос. Малоимущим жителям региона предлагают оказывать адресную помощь.

С такими северянами будет заключаться социальный контракт, по которому должны будут соблюдаться определенные обязательства.

- Акцент будет сделан на социальной адаптации семьи. Например, деньги должны будут направляться на образование детей, курсы, спортивные кружки и т.д. У каждой семьи будет куратор, который будет следить за соблюдением контракта, - сообщила исполняющая обязанности министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева.

В месяц помощь будет составлять д 30 тысяч рублей. Сначала на программу направят деньги из регионального бюджета, но уже направлены документы в Минтруд, чтобы с 2021 года в Мурманскую область поступили федеральные средства. Тогда общий объем финансирования составит почти 297 миллионов рублей.

Одиниз ключевых моментов такой помощи - получать ее смогут и малоимущие семьи, где родители работают.

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