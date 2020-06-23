2020-06-23T18:13:29+03:00
Общество

Выплаты на детей в Мурманске в июле 2020 года: сколько составят и какие семьи смогут получить

Все семьи с детьми от 0 до 16 лет получат единоразовую выплату
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Выплаты продлили по указу президента.Выплаты продлили по указу президента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

23 июня президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Помимо прочего, глава государства решил продлить материальную меру поддержки семьям с детьми.

- В июле семьи с детьми от нуля до 16 лет дополнительно получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Те, кто получил первую выплату в июне, получат вторую автоматически, постоянно обращаться в пенсионный фонд не нужно, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

По данным территориального отделения Пенсионного фонда России, семей, имеющих право на такую выплату, в Мурманской области более 60 тысяч. К слову, при выплате не будет учитываться доход родителей или наличие у них работы.

Напомним: жители Мурманской области начали получать выплаты для семей с детьми, которые обещал президент. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей должны получить 60 тысяч семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области социальные выплаты проиндексируют в июне. Законопроект еще должны одобрить депутаты регионального парламента (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выплаты на детей в Мурманске в июле 2020 года: сколько составят и какие семьи смогут получить
В Мурманской области следователи завершили проверку по обезглавленному трупу в Лупче-Савино-2
Жителя Кольского района перевели из колонии строгого режима в тюрьму из-за 150 нарушений порядка
У заместителя руководителя Фонда капремонта в Мурманской области арестовали дом в Чехии
Животноводческой ферме под Кировском светит штраф за дырку в изгороди
Мурманский драмтеатр и театр кукол покажут новые спектакли этой осенью
Житель Мончегорска погасил почти миллион рублей долга после длительных убеждений судебных приставов
Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: какая будет погода
Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: как будет ходить общественный транспорт, перекрытия дорог
Мурманская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню пессимизма из-за коронавируса
Следователи завершили проверку по факту гибели пенсионерки, выпавшей из окна поликлиники в Мончегорске
В Гирвасском заказнике Мурманской области во время пожара в рыбацком домике погиб мужчина
Ушел из жизни известный мурманский художник Никита Духно
В сети появился трейлер фильма "Кольская сверхглубокая", который снимали в Мурманской области
Названа дата, когда сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграет в Высшей лиге КВН
В Мурманске уточки переходили дорогу по "зебре"
Бухгалтер предприятия ЖКХ в Полярном обогатилась на 690 тысяч рублей за счет «мертвых душ»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области отменили двухнедельную самоизоляцию для экипажей судов
Житель Мурманска украл с рыбопромыслового траулера 170 килограммов камбалы