Выплаты на детей в Мурманске в июле 2020 года: сколько составят и какие семьи смогут получить

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:13:29+03:00

Все семьи с детьми от 0 до 16 лет получат единоразовую выплату

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23 июня президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Помимо прочего, глава государства решил продлить материальную меру поддержки семьям с детьми.

- В июле семьи с детьми от нуля до 16 лет дополнительно получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Те, кто получил первую выплату в июне, получат вторую автоматически, постоянно обращаться в пенсионный фонд не нужно, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

По данным территориального отделения Пенсионного фонда России, семей, имеющих право на такую выплату, в Мурманской области более 60 тысяч. К слову, при выплате не будет учитываться доход родителей или наличие у них работы.

Напомним: жители Мурманской области начали получать выплаты для семей с детьми, которые обещал президент. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей должны получить 60 тысяч семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU