Под Зеленоборским наводят порчу и сглаз за оставленный мусор

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:23:22+03:00

После таких объявлений мусорить совсем не захочется. Фото: Жанна Купцова

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"Бабка-ведунья в седьмом поколении наведет сглаз, порчу, плоскостопие, ячмень, перхоть, диарею, почечные колики, герпес, зубную боль, мигрень, жор по оставленному мусору!" - деревянная табличка с таким нетривиальным объявлением красуется на берегу озера в Кандалакшском районе.

Как рассказала "КП" мурманчанка, которая сфотографировала сие чудо чудесное, такая экстрасенсорная табличка тут стоит уже давно, чтобы отбивать у всех желание бросать отходы куда ни попадя.

- Это обьявление разместили у озера, которое находится недалеко от Зеленоборского, в дачном товариществе "Лесной". По времени, мне кажется, оно там всегда было. Посыл для тех, кто приезжает сюда погостить - в целом, именно приезжие мусорят. Местные жители берегут озеро, - поделилась северянка Жанна Купцова.

Напомним: Сейдозеро может стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU