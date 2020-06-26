На выходных в Мурманске ожидается сильный ветер и дождь
Погода в Мурманской области в последнее время переменчива. То на выходных выглядывает солнышко, то, наоборот, в будни. В этот раз удача отвернулась от северян - на уикенд в Заполярье ожидается дождь и сильный ветер.
- 27 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь, температура воздуха в дневные часы +8+13 градусов, на юге области +13+18. 28 июня температура воздуха существенно не изменится, - отметили синоптики мурманского гидрометцентра.
Так что погреться под лучами теплого солнышка на этих выходных, к сожалению, не получится. А на прогулку лучше захватить зонтик.
Напомним: в Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода. Из-за пожаров могут пострадать стоящие рядом дачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU