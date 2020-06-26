На выходных в Мурманске ожидается сильный ветер и дождь

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:01:31+03:00

Погода пока что не благоволит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура воздуха будет колебаться от +8 до +18 градусов

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Погода в Мурманской области в последнее время переменчива. То на выходных выглядывает солнышко, то, наоборот, в будни. В этот раз удача отвернулась от северян - на уикенд в Заполярье ожидается дождь и сильный ветер.

- 27 июня погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, временами дождь, температура воздуха в дневные часы +8+13 градусов, на юге области +13+18. 28 июня температура воздуха существенно не изменится, - отметили синоптики мурманского гидрометцентра.

Так что погреться под лучами теплого солнышка на этих выходных, к сожалению, не получится. А на прогулку лучше захватить зонтик.

Напомним: в Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода. Из-за пожаров могут пострадать стоящие рядом дачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU